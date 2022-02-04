В парке советских скульптур Нижнего Тагила появятся беседка и навигация 

Нижнему Тагилу выделят из областного бюджета более 7 миллионов рублей на благоустройство парка советской скульптуры и «Дома Худояровых». Средства будут выделены по госпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Об этом АН «Между строк» рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

В 2022 году в парке скульптур советского периода Нижнетагильского музея искусств установят беседку, навигационные знаки и два информационных щита. Помимо этого у скульптур парка появятся этикетки. В центре развития туризма подчеркнули, что благодаря этому благоустроенная территория станет ещё лучше и примет законченный вид.

Также в рамках госпрограммы запланировано благоустройство музея истории подносного промысла «Дом Худояровых». Там планируют посадить кустарники, провести монтаж опор освещения, установить информационные стенды, нанести дорожную разметку.