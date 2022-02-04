В парке советских скульптур Нижнего Тагила появятся беседка и навигация 

Нижнему Тагилу выделят из областного бюджета более 7 миллионов рублей на благоустройство парка советской скульптуры и «Дома Худояровых». Средства будут выделены по госпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Об этом АН «Между строк» рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.
В 2022 году в парке скульптур советского периода Нижнетагильского музея искусств установят беседку, навигационные знаки и два информационных щита. Помимо этого у скульптур парка появятся этикетки. В центре развития туризма подчеркнули, что благодаря этому благоустроенная территория станет ещё лучше и примет законченный вид.
Также в рамках госпрограммы запланировано благоустройство музея истории подносного промысла «Дом Худояровых». Там планируют посадить кустарники, провести монтаж опор освещения, установить информационные стенды, нанести дорожную разметку.
- Парк советской скульптуры открылся осенью 2019 года. В нем располагаются бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и пионерки, маленького Володи Ульянова и другие скульптуры. Идея создания парка принадлежит вице-мэру по соцполитике Валерию Сурову. На протяжении многих лет он, бывая на приёмке детских загородных лагерей, наблюдал, как на территории многих из них разрушаются скульптуры. Так появилась идея собрать работы вместе и привести их в порядок.