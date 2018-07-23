В парке Маяковского в Екатеринбурге рухнул аттракцион с детьми

Следователи СКР и полиция проводят проверки по факту обрушения детского аттракциона в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл вечером 22 июля, в парке упала карусель «Космос» для детей от 3 до 10 лет. Одну из находившихся на аттракционе девочек при этом зажало.

Руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил Znak.com, что пока информация о получении ребёнком телесных повреждений не подтверждается. Возможно, у девочки какая-то психологическая травма. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

По словам официального представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, заявлений в полицию по данному факту не поступало, но сведения всё-таки проверяются.