В оздоровительных лагерях Нижнего Тагила появились уличные тренажёры

Летом в загородных и городских лагерях Нижнего Тагила появились новые музыкальные инструменты, уличные тренажёры, а также баскетбольная и волейбольная площадка, об этом на пресс-конференции рассказал директор центра организации отдыха и оздоровления детей Сергей Зингер.

Благодаря ежегодному финансированию, лагеря обновляют комплектацию, закупают инвентарь. В этом году для юных тагильчан обновили спортивные площадки и закупили новое оборудование сразу в нескольких загородных лагерях.

«В оздоровительном лагере «Солнечный» мы полностью установили линейку уличных тренажёров, такие же стоят на набережной. Больное место – это спортивная площадка «Звонких голосов», она идёт к завершению, осталось наклеить крошку. «Уральский огонёк» своими силами сделали площадку для баскетбола, в «Антоновском» для пляжного волейбола сделали площадку», —рассказал Сергей Зингер.

Также в рамках года театра, детские оздоровительные лагеря сотрудничали с Нижнетагильским драматическим театром. Актёры приезжали и давали спектакли для юных тагильчан.

На организацию оздоровительной компании в этом году было выделено более 153 млн рублей, что в разы превышает прошлогодний показатель. В администрации города также отмечают, что в планах увеличить и количество мест в городских и загородных лагерях, так как спрос ежегодно растёт. Летом отдохнули и укрепили своё здоровье порядка 30 тысяч детей.