В отношении замначальника управления Росгвардии по Свердловской области возбудили уголовное дело

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении заместителя начальника Управления войск национальной гвардии по Свердловской области полковника Ильи Лабко.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник, в 2018 году управление Росгвардии заключило с ООО «МАН» два контракта на ремонт казарм. Следствие считает, что фигуранты дела договорились между собой о том, чтобы подписать акты приёмки до того, как работы будут выполнены. В итоге фирме незаконно перечислили 20,6 млн рублей, сумма невыполненных работ фактически составила 2,2 млн рублей.

Помимо Лабко, фигурантами дела стали начальник отдела материального обеспечения управления Росгвардии Алексей Самойлов и директор ООО «МАН» Борис Мильман.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нанесённый свердловскому управлению Росгвардии ущерб был погашен подрядчиком после предъявления претензии. Дело на личный контроль взял командующий Уральским округом Росгвардии Александр Попов.

Инсайдер Ura.ru рассказал, что ранее Лабко служил в ГУ МВД по Свердловской области в отделе организации капитального строительства. Там он засветился в скандале вокруг строительства дома для сотрудников МВД области на улице Лоцмановых — Красных Зорь. Тогда милиционеры должны были получить часть квартир, однако по какой-то причине собственником всего дома стал застройщик.