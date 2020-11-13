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В отношении мэра Томска возбудили уголовное дело за превышение полномочий. ФСБ задержала градоначальника во время совещания (ВИДЕО) 

13.11.2020 23:14
В отношении мэра Томска возбудили уголовное дело за превышение полномочий. ФСБ задержала градоначальника во время совещания (ВИДЕО) 

Сотрудники ФСБ задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Утром 13 ноября сотрудники правоохранительных органов вывели градоначальника из своего кабинета во время селекторного совещания, а после доставили в СКР. Как пишет Lenta.ru, в ведомстве возбудили уголовное дело против мэра по статье о превышении полномочий.

 
 

По данным издания, в 2016 году Иван Кляйн незаконно продвигал интересы компании «Томское пиво», которым руководил ранее, а сейчас является его акционером. Он дал указание начальнику департамента архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

Сейчас в рамках дела проводится обыск по месту жительства мэра, в администрации Томска и офисах «Томского пива», также идёт допрос свидетелей.

Кляйну 61 год, он был избран мэром Томска в 2013 году и сменил на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До того руководил ОАО «Томское пиво», одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырёх созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.

 

 

Видео: СКР
Фото: 
BBC
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