В открытом доступе на сайте госзакупок нашли больше сотни номеров спецсвязи для чиновников и силовиков

Больше сотни номеров спецсвязи, выделенных для высокопоставленных чиновников и руководителей регионов, оказались выложены в открытый доступ на сайте госзакупок, пишет «Медуза».

Десятки силовых и гражданских ведомств закупают услуги правительственной связи у управления правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО, эти договоры опубликованы на сайте госзакупок. По каждому контракту выделяется диапазон номеров для ведомства или один номер, закреплённый за конкретным сотрудником. Стоимость одного контракта — 7800 рублей в год.

В обнаруженных изданием на сайте госзакупок контрактах за прошлые годы номера спецсвязи никак не скрываются — как индивидуальные, так и целые диапазоны номеров, выделяемых на ведомство.

В частности, «Медузе» удалось найти в открытом доступе номера руководителей Следственного комитета (в том числе Александра Бастрыкина), региональных управлений МВД, командиров воинских частей, ЦИК России (в том числе Эллы Памфиловой), Минюста, Росрезерва, Генпрокуратуры, региональных администраций. Издание отмечает, что выделяемые службой спецсвязи номера не имеют привязки к конкретному чиновнику и выделяются на должность, а не на лицо.