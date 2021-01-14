В отделении полиции Нижнего Тагила скончалась пенсионерка, которая хотела написать заявление о краже

В отделении полиции Нижнего Тагила скончалась пожилая женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, тагильчанка 1949 года рождения самостоятельно пришла в территориальный ОВД, чтобы написать заявление о краже.

Трагедия произошла 13 января около 17:30 в отделении полиции № 17 Дзержинского района. Пенсионерка попросила постового объяснить, как написать заявление о краже. Сотрудник полиции предложила ей присесть на скамейку в вестибюле перед помещением дежурной части, но спустя некоторое время женщине стало плохо и она потеряла сознание.