В отделе полиции в Серове обнаружили труп мужчины, задержанного несколько дней назад

В Серове в отделе полиции нашли труп 29-летнего местного жителя, которого задержали несколько дней назад, со ссылкой на источник пишет E1.ru.

Отмечается, что смерть задержанного не носит криминальный характер. Сотрудник полиции обнаружил его, когда разносили обед. В отделение сразу вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков.

«Мужчина в камере содержался один. По факту случившегося в полиции проводят проверку», — добавил источник.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 28 августа мужчину поместили в изолятор временного содержания, где он должен был находиться до 27 октября.