«В основе шоу — история, это очень интересно!» В Нижнетагильском цирке состоялась премьера новогоднего представления «Эпохи»

В Нижнетагильском цирке в выходные прошла премьера новогоднего представления «Эпохи» (0+). Зрителей ждала насыщенная цирковая программа и интересный сюжет, погружающий в разные исторические времена — от празднования Нового года весной, крещения Руси, первого полёта человека в космос и до наших дней. По словам первых зрителей шоу, необычная программа понравится не только детям, но и взрослым.

В путешествие по историческим эпохам зрители отправятся вместе с Дедом Морозом, который расскажет им о традициях празднования Нового года в стране в разные годы.

Атмосферу прошлого создают яркие и зрелищные выступления акробатов, воздушных гимнастов, танцоров, номера с лошадьми, верблюдами и пуделями. Особенно удивят зрителей летающий под куполом цирка бобёр и дрессированные утки. За два часа представления можно увидеть не только животных и цирковых артистов, но и забавные сценки от сказочных персонажей путешествия — Деда и Бабки.

Путешествие во времени закончится в наши дни, где Дед Мороз вместе с маленькими зрителями зажгут 10-метровую ёлку на арене цирка. Постоянные посетители цирка рассказывают, что их очень удивила новая программа, поскольку в ней было много интересных исторических фактов.

«Мы регулярно ходим в цирк, и в этот раз мне тоже очень нравится, а особенно, что в спектакле есть исторические моменты. Мы с внучкой узнали, что Новый год праздновался первоначально весной. Кажется, это впервые такое, что в основе шоу — история, а не сказка, это очень интересно!» — поделилась впечатлением тагильчанка Лариса, которая пришла вместе с 8-летней внучкой.

«Мы уже второй раз в цирке, и это представление нам очень нравится. Здесь есть историческая составляющая, хоть для маленьких это ещё не очень непонятно. Очень красивые костюмы и интересные животные, мы же привыкли видеть на сцене больших зверей, а тут удивились, что даже уточки дрессуре поддаются. В целом очень ярко», — рассказала тагильчанка Кристина, мама двухлетнего мальчика.

Помимо представления, гостей цирка ждут тематические новогодние фотозоны и подарки. Увидеть новогоднее представление тагильчане смогут до 15 января.