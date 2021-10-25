​​​​​​​В осенние каникулы в Нижнем Тагиле будут работать загородные лагеря

В ближайшие осенние каникулы в Нижнем Тагиле для юных тагильчан будут работать только загородные лагеря. В образовательных учреждениях лагеря дневного пребывания для школьников в создаваться не будут. Об этом заявил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров на заседании комиссии городской думы по социальной политике.

«Для чего сейчас дают выходные дни? Чтобы в том числе рассредоточить детские коллективы. У нас начали болеть дети, и это очень плохо. Поэтому, по всей видимости, лагеря с дневным пребыванием осенью мы приостановим и работать не будем», — сказал Валерий Суров.

В период осенних каникул 2021 года откроют загородные оздоровительные лагеря «Уральский огонёк» и «Антоновский», в которых собираются оздоровить 240 детей.

Отметим, что в летние каникулы в лагерях дневного пребывания отдохнули 5797 детей. Они были созданы в 68 образовательных и спортивных учреждениях города.

Всего в 2021 году на летнюю оздоровительную кампанию в Нижнем Тагиле выделили 196 млн 600 тысяч рублей. Из областного бюджета потратили 122 млн 800 тысяч рублей, из городского — 73 млн 900 тысяч рублей.