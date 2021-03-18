В Орловской области чиновник удивился отказу россиян работать за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился тому, что жители региона отказываются работать за 15 тысяч рублей, пишет местное издание «Орловские новости».

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но всё-равно люди отказываются почему-то», — с удивлением рассказал Сотников на заседании комитета областного совета депутатов.

Чиновник пожаловался, что многие жители Орловской области уезжают в Москву, где зарплата в разы больше. Сотников выразил надежду, что «люди вернутся в регион», потому что в Орловской области заработная плата «белая», а в столице зачастую «чёрная».

Он отметил, что как госслужающий не может оценивать, является ли размер заработной платы «нормальным» или «ненормальным», пишет Рен ТВ.

«Как и любой нормальный человек, понимаю, что оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты. Есть ещё и фактор непосредственно условий труда, есть фактор удалённости рабочего места от места жительства гражданина, есть фактор личных предпочтений человека, и это его право, соглашаться либо не соглашаться на такую работу», — сказал Сотников.

По данным информагентства «Орелград», в 2019 году доход Сотникова составил 993,7 тысячи рублей, то есть 82,8 тысячи рублей в месяц.

В департаменте соцзащиты Орловской области заявили, что цитата выступления Сотникова выдернута из контекста общего доклада, а в регионе фиксируется дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.