В Орле сотрудники рекламного агентства перепутали ветеранов с ветеринарами

На электронных рекламных табло в Орле организация «Волонтёры Победы» заказала размещение рекламы, посвящённой заботе о ветеранах. Но сотрудники рекламного агентства перепутали слова и написали в тексте сообщения «ветеринарах» вместо «ветеранах».

Фото рекламного казуса было опубликовано местным порталом Infoorel.ru.

«Эта социальная реклама была запущена по всей стране. В нашей области заказ разместил Центр молодежи “Полет”, а выполняла его фирма “Четыре сезона”. Накануне стало известно, что реклама размещена с ошибкой. Выяснилось, что дизайнер организации зачем-то открыл уже готовый макет и внёс эти изменения. Фирма признала свою ошибку и готовит заявление. Всё уже исправили», — сообщил Znak.com координатор орловского отделения организации «Волонтёры Победы».