В Оренбурге СК проверит полицейских, заставивших многодетную мать признаться в краже

Управление Следственного комитета по Оренбургской области проверит полицейских, которые якобы заставили многодетную мать Анну Крюкову признаться в краже, со ссылкой на главу правозащитной организации «Право каждого» Айдану Федосик передаёт «Эхо Москвы в Оренбурге».

О проверке действий полицейских ходатайствовал представитель прокуратуры, уточняет «Медиазона».

По данным «Эха Москвы», весной 2020 года жительница Оренбурга Ольга Иванова подала на Крюкову заявление о краже девяти тысяч рублей. Затем Иванова нашла деньги, однако Крюкова уже дала признательные показания —по её словам, она сделала это под угрозой от полицейских отобрать у неё четверых детей.