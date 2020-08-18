В оперштабе заявили, что данные о 2287 больных коронавирусом в Нижнем Тагиле являются «технической ошибкой»

В свердловском областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом назвали «технической ошибкой» данные о том, что в Нижнем Тагиле на 40% занижена официальная статистика по заболеваемости COVID-19, а реальное число заболевших тагильчан составляет 2287 человек.
Напомним, такую цифру 18 августа озвучил глава местного отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин на встрече с директорами школ. По его словам, в Дзержинском районе города с начала пандемии выявлено 790 заболевших, в Тагилстроевском — 763, в Ленинском — 734.
«По состоянию на 18 августа в Нижнем Тагиле зарегистрирован 1371 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, цифры, озвученные на совещании по организации учебного процесса в Нижнем Тагиле, не являются данными статистики и появились в докладе в результате технической ошибки», — пояснили ИА «Все новости» в оперативном штабе, добавив, что со специалиста, готовившего информацию к совещанию, уже взяты объяснения.