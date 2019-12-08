В онкоцентре имени Блохина, из которого уволились девять врачей, за сутки погибли два ребёнка

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина за сутки скончались двое детей. По информации пресс-службы центра, у них развились осложнения после трансплантации. «Альянс врачей» связал смерть детей с массовым увольнением онкологов в конце сентября.

В ролике, распространённом организацией, утверждается, что причиной смерти двух девочек, помимо увольнения онкологов, стало самоуправство нового руководства.

В пресс-службе онкоцентра заявили, что у обоих подростков был острый лимфобластный лейкоз. Их состояние было крайне тяжёлым, а у одной из девочек оно осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом.

«У обоих детей развилось серьёзное осложнение — реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», — цитирует РИА Новости сообщение центра.

По словам главного гематолога Минздрава Александра Румянцева, на сегодняшний день при этом заболевании выздоравливает больше 80% пациентов, но «всё-таки есть пациенты, которые погибают».

Напомним, из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина после конфликта с руководством уволились девять врачей из отделений химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. На их место были приняты новые специалисты.