В Омской области полуторагодовалого ребёнка держала в плену, истязала и морила голодом знакомая его матери

В Омской области СК возбудил уголовное дело об истязании полуторагодовалого ребёнка в ауле Коянбай. Как пишут местные СМИ, мальчика удерживала в плену, избивала и морила голодом знакомая его 20-летней матери, к которой та пришла пожить после смерти мужа.

По данным Om1.ru, Евгения Писарева вместе с маленьким сыном попросилась пожить у своей приятельницы Гульмиры Букеновой — матери троих детей, беременной четвертым. Та приютила вдову с ребёнком и обещала помочь.

«Но, как оказалось впоследствии, за благими намерениями скрывались ужасающие вещи. Омичку буквально взяли в рабство. На неё свалили всю работу по дому, все её деньги при этом забирали, да ещё и заставляли брать в долг на себя продукты для всей семьи в местном магазине», — пишет издание.

По данным журналистов, мальчик стал напрягать хозяйку дома, поэтому Гульмира начала его жестоко наказывать. Ребёнка связывали верёвками, избивали и морили голодом. Участие в «воспитании» принимали и дети женщины. Самый младший при взрослых пытался даже выцарапать мальчику глаза, кусал его за уши и рвал ноздри. Издание отмечает, что дети в семье Букеновой тренировали жестокость не только на малыше — в доме живёт кошка, хвост которой дети отрезали ножницами.

По словам мамы малыша, она боялась уйти от семьи истязателей, поскольку ей угрожали, что сообщат в органы опеки и полицию, что это именно она издевалась над сыном.

«На этот случай была даже подготовлена целая серия фотографий с избитым мальчиком. На одном из снимков малыш сидит со связанными руками. На других — его лицо изуродовано синяками и следами издевательств», — пишет Om1.ru.

По данным «Комсомольской правды», спасти ребёнка помог брат Букеновой. Он узнал о её действиях, тайком забрал мальчика и вернул его Писаревой. 3 сентября малыша с мамой поместили в больницу, позже его отправили на лечение в одну из московских клиник.

«Она держала мальчика привязанным к батарее, как собачонку. Я это видел собственными глазами. Она при этом руки и ноги ему связала веревками. Я люблю свою сестру. Но то, что она делает с детьми — это просто страшно. Я ещё до этой ситуации с Максимом просил её перестать издеваться над своими детьми. Сам видел, как она своего сына палкой дубасила. Я больше молчать не буду», — рассказал родственник Букеновой в интервью журналистам.

При этом сама многодетная мать отрицает обвинения в издевательствах над ребенком.

По информации «Рен-ТВ», Евгения Писарева уже созналась, что иногда била малыша в «воспитательных целях», но женщина категорически отрицает, что нанесла своему ребёнку страшные побои, которые видны на фото.

В настоящее время проверку по делу проводит районная прокуратура. Также оцениваются на предмет халатности действия сотрудников органов профилактики преступлений против детей.