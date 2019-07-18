В омском подпольном реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков устраивались спарринг-бои между пациентами

Правоохранители обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. По данным ТАСС, в центре регулярно устраивались спарринг-бои между реабилитантами.

Людей удерживали насильно в помещениях с решётками на окнах. Больных приковывали наручниками к кровати, прикрепляли к ногам гири и избивали в случае неповиновения. Покидать территорию центра и поддерживать связь с родственниками им не разрешали. При этом родные пациентов регулярно вносили ежемесячные платежи в в размере 15–20 тысяч рублей.

Полиция задержала двоих руководителей организации. В ходе обыска у них изъяли газовый пистолет и предмет, схожий с боевым оружием, а также большое количество сильнодействующих медикаментов. Препараты направлены на экспертизу.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанные с 2017 года руководили так называемым реабилитационным центром. Данная организация не имела лицензии на медицинскую деятельность. Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества. Потерпевшие рассказали полицейским о применении к ним физической силы и угроз, после которых злоумышленники принуждали их к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего потерпевшими признаны 8 мужчин. Один из них содержался в подпольном ребцентре на протяжении года.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Сейчас один из задержанных заключён под стражу, второй находится под домашним арестом.