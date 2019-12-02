В Омске в отделении полиции в очереди на допрос скончался мужчина

В Омске выясняются обстоятельства смерти задержанного 57-летнего мужчины в одном из отделений полиции, пишет издание «Сибирь.Реалии».

В МВД уточнили, что мужчина скончался в холле, где ожидал своей очереди на допрос. Предположительно, задержанный скончался от сердечного приступа. Пока не сообщается, за что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские утверждают, что не применяли к нему никакого насилия.

Тело мужчины направлено в морг для установления точных причин смерти. По факту ЧП в полицейском участке проводится служебная проверка.