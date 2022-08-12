В Омске рухнула стена жилого дома (ВИДЕО)

В Омске рухнула стена кирпичного пятиэтажного жилого дома. ЧП случилось сегодня, 12 августа, в 16:27 на улице 20-го Партсъезда, 53, сообщили в МЧС по Омской области. По словам жильцов, полностью завален первый и второй этаж. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики. Всех жильцов эвакуировали, территорию огородили. Последствия разрушения ликвидируют 40 человек и 10 единиц техники. Момент обрушения стены попал на видео.

Известно, что здание было построено в 1966 году. На разрушенной стороне находились ванные комнаты. По предварительной версии, стена упала из-за того, что жильцы установили душ в неподходящем для здания месте.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится спасательная операция. Информация о пострадавших под завалами уточняется.