В Омске ребёнок упал в яму с кипятком

В Омске СКР возбудил дело после того, как ребёнок упал в яму с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплосети, и получил множественные ожоги, сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«По версии следствия, 26 июля 2019 года в тепловой сети, принадлежащей коммерческой организации и проходящей вблизи дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, возник прорыв горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Ввиду неустранения аварии лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловой сети, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-тилетний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, он проходит лечение. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.