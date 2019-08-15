В Омске после двух суток поиска нашли пропавшего в лесу ребёнка

В Омске нашли пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика, сообщили волонтёры группы «Доброспас-Омск». Ребёнок был покусан комарами и мошками, но ни признаков обезвоживания, ни истощения у мальчика нет. Когда малыша нашла девушка-поисковик из Москвы, он «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал», рассказали волонтёры корреспонденту портала «Город55».

Во вторник, 13 августа, семья мальчика отправилась в лес собирать ягоды. Мать и отец оставили его в запертой машине на 15 минут, а когда вернулись, сына уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков они решили обратиться в полицию.

По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Ситуацию взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета. В поисках ребёнка были задействованы более 700 человек: волонтёры, бойцы Росгвардии, специалисты-кинологи. Лес прочёсывали даже в ночное время. Сотрудники ГИБДД выставили по всем просёлочным дорогам патрули на случай, если ребёнок выйдет из леса. В поисковой операции также участвовала авиация: самолёт, вертолёт и несколько беспилотников.