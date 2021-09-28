В октябре в России индексируют зарплаты бюджетников

С 1 октября правительство России проведёт традиционную осеннюю индексацию. Зарплаты подрастут у спасательных центров МЧС, социальной сферы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов, а также призывников и контрактников, сотрудников Росгвардии, ФСИН, таможни, органов внутренних дел и федеральной фельдъегерской службы. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Педагоги, медработники, учёные, воспитатели детских садов прибавку не получат — для них зарплата традиционно индексируется с 1 января.

Октябрьская прибавка в среднем по стране составит 3,7%, но в регионах сумма может отличаться. Кроме того, бюджетникам проиндексируют все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.