В октябре в Нижний Тагил приедут артисты из Магнитогорска и Ачинска 

Росконцерт опубликовал список театров — участников программы проекта «Большие гастроли». В 2021 году в неё вошли Нижнетагильский драматический театр и Нижнетагильский театр кукол.
Нижнетагильский театр кукол обменяется сценами с Магнитогорским театром куклы и актёра «Буратино» с 7 по 10 октября 2021 года. Уже известно, что артисты из Челябинской области покажут тагильчанам три спектакля для детей: «Муха-Цокотуха» (3+), «Калиф-аист» (6+), «Рукавичка» (3+). А тагильские артисты покажут в Магнитогорске бэби-спектакль «Большое путешествие маленькой тучки» (0+), «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек» ( 6+), «Дюймовочку» (6+).
Тагильская драма обменяется сценами с Ачинским драматическим театром Красноярского края. Артисты из Сибири приедут в Нижний Тагил в октябре.
«Попасть в программу “Большие гастроли” престижно, но сложно — большая конкуренция. Для многих театров это едва ли не единственный шанс съездить на гастроли. Ведь Министерство культуры России финансирует коллективам дорогу до места проведения гастролей и транспортировку декораций, а это очень внушительные суммы. Мы третий год подряд попадаем в программу, ранее мы обменивались сценами с коллегами из Комсомольска-на-Амуре и Саранска», — рассказывают в Нижнетагильском драматическом театре.