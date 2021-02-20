В октябре в Нижний Тагил приедут артисты из Магнитогорска и Ачинска 

Росконцерт опубликовал список театров — участников программы проекта «Большие гастроли». В 2021 году в неё вошли Нижнетагильский драматический театр и Нижнетагильский театр кукол.

Нижнетагильский театр кукол обменяется сценами с Магнитогорским театром куклы и актёра «Буратино» с 7 по 10 октября 2021 года. Уже известно, что артисты из Челябинской области покажут тагильчанам три спектакля для детей: «Муха-Цокотуха» (3+), «Калиф-аист» (6+), «Рукавичка» (3+). А тагильские артисты покажут в Магнитогорске бэби-спектакль «Большое путешествие маленькой тучки» (0+), «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек» ( 6+), «Дюймовочку» (6+).

Тагильская драма обменяется сценами с Ачинским драматическим театром Красноярского края. Артисты из Сибири приедут в Нижний Тагил в октябре.