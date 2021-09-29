В одном из районов Свердловской области подтвердилась вспышка чумы свиней

В Камышловском районе Свердловской области подтвердилась вспышка африканской чумы свиней, сообщает департамент информационной политики региона.

Исследование Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире подтвердило наличие генома вируса африканской чумы свиней у трёх животных в личном хозяйстве села Калиновского.

Несколько свиней в селе умерли 27 сентября, предварительно у них был выявлен геном вируса африканской чумы свиней, но до окончания исследований диагноз оставался под вопросом.

Сейчас, по данным департамента ветеринарии региона, в селе Калиновском введён карантин.

«Ветеринарные службы области действуют по всем правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага заражения. Сил и средств достаточно для проведения полного спектра мероприятий. Карантин будет снят, как только будут применены все соответствующие меры. Опасности для людей африканская чума свиней не представляет. Тем более хозяйство, где произошёл очаг заболевания, не реализовывало мясо населению», — говорится в официальном комментарии ведомства.

Действующие правила борьбы с этим заболеванием предполагают изъятие поголовья свиней и продукции свиноводства в радиусе нескольких километров от очага заболевания, животные и продукция должны быть утилизированы.

Ранее в Камышловском районе в радиусе 20 километров вокруг хозяйства была установлена санитарно-защитная зона, введён пропускной режим из-за подозрения на чуму свиней.