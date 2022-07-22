В одном из магазинов Нижнего Тагила мужчина пытался увести с собой троих детей

В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку после инцидента с мужчиной, который пытался увести в неизвестном направлении троих мальчиков. Инцидент произошёл 19 июля в центре города. О случившемся сообщил 21 июля паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на старшего брата одного из мальчиков.

Как рассказывает юноша, его младший брат вместе с друзьями гулял недалеко от дома на улице Пархоменко, когда к ним подошёл неизвестный мужчина и попросил сопроводить его до больницы к отцу. Когда мальчики засомневались, мужчина предложил купить им что-нибудь в качестве вознаграждения. В итоге дети вместе с неизвестным пошли в ближайший супермаркет. Подозрительную компанию, долго гуляющую по магазину, заметила одна из продавщиц, которая узнала ребёнка своих знакомых и позвонила отцу мальчика.

Когда мужчина приехал на место, он устроил словесную перепалку с возможным злоумышленником, но тот, по словам очевидцев, испугался последствий и покинул магазин. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения супермаркета.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», своевременно никто не сообщил в полицию о случившемся, хотя в подобных ситуациях нужно быстро реагировать. В ведомстве отметили, что по факту случившегося будут приняты все необходимые меры.

Всех, у кого есть информация об этом мужчине, правоохранители убедительно просят сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 02.