В общественном совете при полиции Нижнего Тагила сменился председатель

Сегодня, 26 мая, на заседании общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Леонид Мартюшёв объявил о снятии с себя полномочий председателя из-за загруженности по партийной линии. Исполняющим обязанности избрали руководителя ООО «Водоканал» и заместителя секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Силяева.

Всего в совете при полиции состоит 21 тагильчанин — это представители спортивной, педагогической, культурной и религиозной общественности. Также в составе два депутата гордумы, общественники и представители СМИ.