В НТИ стартовала приёмная кампания. Рассказываем о важных изменениях в этом году

17 июня Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ открыл приём документов на поступление на все формы обучения. В этом году вуз ведёт набор по 10 направлениям и двум специальностям. Общее количество бюджетных мест на все формы обучения — 227, по договорам об оказании платных образовательных услуг — 162.

В приёмной комиссии НТИ отмечают, что в этом году изменились минимальные баллы, которые требуются для подачи документов в вуз. Министерство образования и науки предложило образовательному учреждению снизить минимальные баллы до уровня 39–45 баллов.

«Абитуриентам 2021 года будет немного проще — не нужны будут высокие баллы для того, чтобы подать документы в вуз. Однако ничего не поменялось при зачислении: чем выше баллы абитуриента, тем больше шансов поступить на бюджетные места», — рассказали в вузе.

Ещё одним важным изменением стал перечень вступительных испытаний. Если в предыдущие годы на каждом направлении обучения было установлено три обязательных дисциплины — например, профильная математика, русский язык и физика, — то в этом году УрФУ даёт абитуриентам возможность выбрать. Профильная математика и русский язык остаются обязательными, а вот третий экзамен — на выбор: это может быть информатика или физика, химия или физика, обществознание или иностранный язык.

Также в этом году Минобрнауки даёт возможность абитуриентам выбирать от трёх до 10 направлений в одном вузе. Каждое учебное заведение само решает, сколько именно можно будет выбрать направлений. Уральский федеральный университет остановился на семи.

Изменения коснулись и особенностей зачисления, отмечают специалисты НТИ.