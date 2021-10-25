​​​​​​​В ноябре ветераны-блокадники вместе с пенсией получат дополнительно по 50 тысяч рублей 

Выплаты в 50 тысяч рублей получат более 77 тысяч ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Как сообщает Минтруд РФ, выплата приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни». В Нижнем Тагиле, по данным горадминистрации на 1 октября, проживает 24 блокадника.

«Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия "Дороги жизни" установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

В соответствии с указом президента деньги получат граждане, которые постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.