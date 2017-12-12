В новый год на новой SKODA!

Специально к началу сезона езды по заснеженным трассам ŠKODA приготовила приятный сюрприз для покупателей первого семейного внедорожника марки. С 15 декабря при приобретении автомобиля ŠKODA KODIAQ можно получить комплект зимних колес в сборе. В декабре увеличивается также выгода на покупку модели OCTAVIA: приобретая лифтбек можно сэкономить до 155 000 рублей. ŠKODA продлевает действие и других интересных предложений на покупку моделей чешского производителя.

Мы предлагаем покупателям первого семейного внедорожника бренда ŠKODA KODIAQ получить комплект зимних колес в сборе при приобретении автомобиля. Приятный сюрприз поможет автовладельцам подготовиться к путешествиям по заснеженным дорогам и ещё раз подчеркнет заботу марки о безопасности. Предложение действует с 15 декабря 2017 года до 28 февраля 2018 года (либо до окончания доступности зимних комплектов, участвующих в акции).

Модель KODIAQ отлично приспособлена для эксплуатации в суровое время года, а также для езды в условиях бездорожья. Дорожный просвет в 187 мм позволяет с легкостью преодолевать крупные неровности и препятствия. В своем первом семейном внедорожнике марка ŠKODA предусмотрела также большой набор вспомогательных систем для водителя, многие из которых до сих пор были представлены в автомобилях более высокого класса. В базовое оборудование для комплектаций Ambition Plus и Style Plus, доступных в настоящее время для заказа в России, входят литые диски MITYKAS 17'' и литые диски TRITON 18'' соответственно. Опционально доступны также 19-дюймовые колесные диски.

В декабре мы радуем покупателей увеличением выгоды при покупке автомобиля ŠKODA OCTAVIA: клиенты марки могут сэкономить до 155 000 рублей. Максимальная выгода при покупке модели ŠKODA RAPID составляет 123 000 рублей, а приобретая ŠKODA SUPERB и YETI экономия может достигнуть 225 000 рублей и 240 000 рублей соответственно.

А также действуют другие специальные привлекательные предложения для покупателей, которые пролонгируют свое действие в декабре. Получить выгоду до 100 000 рублей возможно также по программе Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Сохраняются и выгодные условия по классическому кредиту, ставка на приобретения автомобиля RAPID по которому составит от 6,5%, а на модели OCTAVIA и YETI от 7,5%, а также по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом (ставка от 8,9%).

Все подробности в отделе продаж.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

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