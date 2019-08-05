В новой школе №100 появятся игровые комнаты и спальни для ослабленных детей

В новой школе № 100 появятся 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей. Об этом сегодня сказал директор общеобразовательного учреждения Дмитрий Язовских. Также он отметил, что часть учебников будут электронными. Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они уже оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением.

Как отметил директор нового образовательного учреждения, это самая современная школа в городе на сегодняшний день и она должна соответствовать этим качествам, поэтому в школу уже закуплены наборы 3D-ручек для работ в кружке робототехники, а в планах приобрести микрофоны для удобства работы учителей.

Сейчас на объекте работают порядка 240 человек и 4 клининговые компании, они производят уборку третьего и четвёртого этажей, где полностью покрашены стены и подготовлены учебные классы. Почти готов большой актовый зал на 480 зрителей, 5 спортивных залов. По словам заместителя генерального директора ООО «УралИнжиниринг» Виталия Ветрова, в одном из них заменят гимнастические кольца. Те, которые были в проекте, не отвечают спортивным нормам.

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству наружных спортивных сооружений. Почти готово футбольное поле и легкоатлетический корт с покрытием. Также уже проведено световое оборудование. Глава города Владислав Пинаев отметил, что строительство новой школы № 100 в микрорайоне «Муринские пруды» идёт в соответствии с заявленным графиком.

«Ещё месяц назад мы видели здесь кучу глины, ямы с водой, а сегодня уже устанавливаются площадки, полностью смонтировано поле, работы с асфальтом практически все закончены, остался небольшой участок», — отметил мэр.

Директор новой школы пообещал, что учреждение получит лицензию уже в середине августа.