В Новоуральске осудят сотрудницу банка, присвоившую 2,1 млн рублей клиентки

В Новоуральске начинается суд по делу менеджера банка по работе с VIP-клиентами, которую обвиняют в хищение 2,1 млн рублей со счетов клиентки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

64-летняя женщина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»).

По версии следствия, обвиняемая, пользуясь доверием своей знакомой, которая обращалась к ней как к специалисту по осуществлению банковских операций, оформляла от имени клиентки кассовые ордера на снятие денежных средств и предъявляла их кассиру банка для получения наличных денег со счетов клиентки, при этом деньги присваивала себе. Кроме того, сотрудница банка не вносила на счета указанной клиентки денежные средства, которые та передавала ей для пополнения своих вкладов. За десять лет, с мая 2007 по июнь 2017 года, обвиняемая таким образом похитила со счетов своей знакомой больше 2,1 млн рублей. Все денежные средства в настоящее время возвращены банком на счета клиентки. Потерпевшим по уголовному делу признан банк.

Обвиняемая признала вину в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоуральский городской суд. Максимальный срок наказания за совершение преступления составляет 10 лет лишения свободы.