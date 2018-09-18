В Новоуральске горит здание бывшего завода АМУР

В Новоуральске на территории промышленной зоны обанкротившегося завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) произошёл пожар, со ссылкой на пресс-службу МЧС региона пишет Znak.com.

В ведомстве отметили, что информация о пожаре поступила в 10:22, загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет не меньше 500 квадратных метров.

На месте работают 7 единиц пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава. На данный момент угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

Газета «Нейва» со ссылкой на начальника СПЧ-1 Максима Леонова сообщила, что в здании были нарушены требования пожаробезопасности.

«При проведении резательных работ вспыхнул полиэтилен. Поскольку здесь его перерабатывают, его здесь очень большой объём. Сложность заключается и в том, что обрушилась кровля. Ситуация на настоящий момент тяжёлая, но взята под контроль. Жертв нет», — рассказал Леонов.

ЗАО «Автомобили и моторы Урала» было создано в 2003 году на базе обанкротившегося дочернего предприятия завода имени Лихачёва — ЗАО «Уральский автомоторный завод». Предприятие занималось выпуском среднетоннажных грузовых автомобилей и спецтехники. В 2009 году АМУР был признан банкротом с кредиторской задолженностью свыше 4 млрд руб. С февраля 2017 года завод находится в стадии ликвидации.