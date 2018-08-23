В новосибирском вузе перед приездом священников РПЦ прикрыли обнажённые статуи

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна перед приездом в вуз священников РПЦ сотрудники вуза прикрыли тканью статуи обнажённых людей, пишет местное издание «НГС.Новости».

По информации издания, 23 августа в здании вуза проходило одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», где делегация РПЦ обсуждала доступность храмов для маломобильных граждан.

Две статуи обнажённых людей стоят в фойе университета при входе, их прикрыли тканью, которую скрепили канцелярскими зажимами. Один из участников мероприятия в вузе рассказал, что это сделали для того, чтобы «не ранить чувства» представителей РПЦ.

В пресс-службе университета подтвердили, что несколько статуй действительно были прикрыты, однако вскоре их «открыли». Зачем их закрывали, в университете уточнить не смогли.