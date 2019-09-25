В Новосибирске театр кукол поставит спектакль для Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол по заявке Роскомнадзора поставит спектакль о защите персональных данных детей в интернете: артисты будут учить зрителей безопасно пользоваться соцсетями и избегать киберпреступников, со ссылкой на директора театра Юрия Горлатых пишет ТАСС.

«Мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты. Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы: презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», — рассказал Горлатых.

На основе этих материалов готовится пьеса; когда состоится её премьера, пока неизвестно. В театре уже есть подобные спектакли, посвящённые безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.

Юрий Горлатых является бывшим депутатом новосибирского Заксобрания от «Единой России», напоминает «Тайга-Инфо». В 2015 году он не прошёл в региональный парламент по партийному списку. Его назначили заместителем директора Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, а потом директором областного кукольного театра.