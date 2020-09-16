В Новосибирске поддержанный «Умным голосованием» депутат-самовыдвиженец вступит в «Единую Россию»

В Новосибирске депутат-самовыдвиженец Александр Мухарицын, избранный в горсовет при помощи проекта Алексея Навального «Умное голосование», заявил о намерении вступить в партию «Единая Россия».

Как пишет «МК-Новосибирск», Мухарицын одержал победу в 39-м округе, выиграв у единоросса Валерия Черныха. После выборов он принял решение самому вступить в партию власти, чтобы «заручиться поддержкой большинства» для более эффективного выполнения «наказов» избирателей.

«Поэтому я вступаю во фракцию “Единая Россия”», — рассказал он в интервью изданию.

По мнению депутата, он не имеет никаких обязательств перед проектом «Умное голосование» и уверен, что одержал бы победу «без поддержки всяких компьютерных технологий».