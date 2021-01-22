В Новосибирске люди в штатском задержали депутата, возглавляющего штаб Навального

В Новосибирске задержан депутат горсовета Сергей Бойко, возглавляющий местный штаб политика Алексея Навального: люди в штатском заставили его выйти из такси и посадили в свою машину, сообщается в Twitter политика.

На каком основании Бойко был задержан, не уточняется. Судя по видео, Бойко задержали в такси недалеко от его дома, он должен был приехать на заседание комиссии горсовета по этике 22 января — там планировалось рассмотреть обращения исполняющего обязанности прокурора города Игоря Стасюлиса и мэра Анатолия Локтя, касавшиеся запланированной на 23 января акции протеста, пишет «Тайга.инфо».

Ранее в полицию увезли помощницу депутата Елену Носковец, на неё составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация публичного мероприятия без подачи уведомления»). При этом в Новосибирске в последнее время не проходило ни одной массовой акции, отмечает издание.