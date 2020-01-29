В Новосибирске беременную женщину зарезали в подъезде

В Новосибирске 33-летнюю беременную женщину убили ножом в подъезде, со ссылкой на МВД региона пишет РИА Новости.

Сообщение о нападении поступило в полицию 27 января во второй половине дня. Звонивший рассказал, что в подъезде дома по улице Кирова в Новосибирске неизвестный ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, но в больнице скончалась.

«Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков. В настоящее время задержанный доставлен в Новосибирск», — сообщает ГУ МВД.

По данным следствия, днём в понедельник 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района, дождался 33-летнюю знакомую и ударил её ножом в спину. По данным полиции, мужчина затем скрывался в одной из омских гостиниц. Подозреваемого уже доставили к следователю СК, и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

Управление СК по Новосибирской области сообщает, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» (пункт «г» ч. 2 ст. 105), санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.