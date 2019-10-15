В Новороссийске задержан бывший майор МВД, планировавший нападение на главных лиц государства

Полиция Новороссийска задержала экс-майора МВД Алексея Дымовского. Бывшего силовика подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину задержали во время поездки в такси, при себе у него обнаружили несколько килограмм тротила.

Как пишет «Коммерсантъ», накануне задержания Дымовский записал видеообращение, в котором сообщил, что три года назад обнаружил не уничтоженные полицейскими вещественные доказательства. В частности речь шла о взрывчатке, патронах и марихуане.

«Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал привести народ к власти, чтобы народ нашей могучей страны жил счастливо, а не довольствовался нищенскими подачками нашей элиты», — заявил экс-майор в видеообращении.

Также он добавил, что планировал «установить в России народовластие», напав на главных лиц государства.

Ранее Дымовский уже попадал в поле зрения СМИ. В 2009 году он снял видеообращение, в котором заявил о коррупции в МВД. После этого мужчина был уволен, а в отношении него возбудили дело о мошенничестве.