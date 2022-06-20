В новом учебном году в школах Нижнего Тагила появятся профильные классы для подготовки будущих учителей 

В следующем учебном году в школах разных районов Нижнего Тагила откроются девять профильных педагогических классов. В них будут готовить старшеклассников к поступлению в педколледж и пединститут. Об этом на заседании профильной комиссии городской думы рассказала начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева.

Известно, что профильные классы появятся в гимназии № 86, школах № 61, 75/42, 90, 81, 40 и других. Отметим, это не первые профильные классы в городе. Осенью 2021 года в Нижнем Тагиле открылись классы с медицинским уклоном.

«Ежегодно идёт прирост учеников в школах, каждый год их прибывает около 1200–1300. Пока этот рост идёт, будут востребованы и педагоги. А большого притока кадров нет, поэтому ситуация такова, что педагогов не хватает. Выпускники из пединститута есть, но их мало для города. Что такое пять физиков или пять математиков для нашего города? Работающие учителя уходят, когда достигают пенсионного возраста. Оттока кадров нет, но есть новые стандарты для учителей. Например, теперь педагоги иностранных языков должны преподавать как минимум два иностранных языка», — рассказала Татьяна Удинцева.

По её словам, сейчас в Нижнем Тагиле наблюдается нехватка школьных педагогов. Особенно не хватает учителей физики, иностранных языков, русского и литературы, а также педагогов начальной школы. Сейчас управление образования ведёт приём специалистов, и как много новых учителей придёт работать в школы в новом учебном году, пока сказать сложно.

Татьяна Удинцева добавила, что педагогов стараются привлекать стимулирующими выплатами, если они преподают в посёлках и деревнях, также студентам-целевикам выплачивают стипендию в 10 тысяч рублей. Кроме того, управление образования организует профессиональные конкурсы для учителей, которые предусматривают денежное вознаграждение.