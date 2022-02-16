В Новом Молодёжном театре запускают школу современного зрителя

Новый Молодёжный театр открывает образовательный проект «Школа современного зрителя» (16+). Её слушателей будут учить разбираться в хитросплетениях современного театра.

Творческий проект придумала режиссёр и педагог театра Дарья Шахова. За две недели, с 28 февраля по 13 марта, тагильчане смогут познакомиться с основами театрального блогинга и овладеть базовыми навыками профессионального разбора спектакля.

«Очень хочется, чтобы группа набралась: времени немного до начала, а проект правда очень интересный. У меня был опыт его проведения в другом городе, и результаты впечатлили даже меня. Очень неожиданно раскрываются люди, это вдохновляет», — говорит куратор проекта Дарья Шахова.

Всего в театре пройдёт шесть занятий, на них участники будут смотреть и обсуждать спектакли столичных мастеров. Выпускное задание — написать развёрнутый отзыв на новый спектакль театра «Алые Паруса» (12+). Лучшие рецензии Новый Молодёжный театр опубликует в своих соцсетях накануне премьеры.

Записаться в школу можно через личные сообщения Дарье Шаховой или по телефону 8 (912) 881-74-27. Стоимость курса — 2000 рублей.