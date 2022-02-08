В Новом Молодёжном театре пройдёт серия творческих квартирников 

Новый Молодёжный театр на Вагонке организует серию квартирников и творческих встреч в рамках нового проекта «ВНЕ формата» (16+). Тагильчан ждут неформальные встречи с актёрами и режиссёрами.

15 февраля состоится режиссёрская читка пьесы «Алые Паруса» (12+). Будущий спектакль представят московский режиссёр Алексей Тишура и художник Павел Хицов.

«Зрителей ждёт новый и по-настоящему глубокий взгляд на повесть Александра Грина, смысл которой, скрылся за избитым представлением истории о любви, утратив ту пронзительную глубину и метафоричность, свойственную всей прозе писателя», – говорят в театре.

Алексей Тишура преподаёт в Мастерской индивидуальной режиссуры при Электротеатре в Москве. Он поставил более 30 спектаклей в разных направлениях и жанрах по всей стране. Ранее в Нижнем Тагиле Алексей уже поставил спектакль «Маленький принц» (12+).

О замысле нового спектакля Алексей расскажет на режиссёрском квартирнике. Он прочтёт своё произведение – всем знакомую историю любви режиссёр переписал в стихах. Зрители смогут пообщаться с режиссёром и задать ему интересующие их вопросы. Количество мест ограничено, купить билеты можно только на сайте партнёра проекта МТС.

Интерактивный квартирник «Валентин, а где любовь?» (12+) состоится накануне Дня святого Валентина 13 февраля в 16:00 и 19:00. Артисты расскажут реальные истории любви из своей жизни и исполнят песни под гитару. На квартирнике ждут в первую очередь влюблённые парочки, но и тем, кто пока не встретил свою половинку, будет интересно.