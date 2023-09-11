В Новом Молодёжном театре представили премьеру спектакля для самых маленьких по мотивам стихов Агнии Барто

В Новом Молодёжном театре на Вагонке представили премьеру спектакля для самых маленьких «Я расту» (0+) по мотивам стихотворений Агнии Барто. Постановка рассказывает, как проводят время папа и две маленькие девочки, мама которых на неделю уехала в командировку.

Зрители вместе с героями отправятся в миры сновидений, игр и фантазий. Там они встретят ту самую куклу Таню, которая громко плачет, мишку, которого уронили на пол, качающегося бычка и зайку, которого бросила хозяйка. Спектакль будет интересен малышам, поскольку в нём есть много игровых и музыкальных моментов.

Режиссёр спектакля Светлана Медведева, знакомая тагильчанам по постановке «Путешествие варенья. Бэби Чехов» (0+), специализируется именно на бэби-театре. Над декорациями и эскизами игрушек работала художник-постановщик Катя Бровкина. В спектакле используется музыка артиста Нового Молодёжного театра Сергея Каляева, который пишет электронную музыку под именем Reyges на международных лейблах.

«Зрители смогут увидеть не только знакомых персонажей из стихотворений Агнии Барто, но и узнать в каких-то ситуациях себя. Для детей это будет весёлая игра с игрушками, как в их детской комнате. Мы использовали в постановке стихи и игрушки, ласковые колыбельные и настоящие музыкальные инструменты: кастаньеты, ксилофон, флейту, барабан и колокольчики. Репетировали с труппой с середины августа и за три недели сделали спектакль», — рассказывает режиссёр Светлана Медведева.

В конце спектакля маленьким зрителям раздают звёздочки, и они, как и герои постановки, могут загадать желание.

Сейчас в здании театра завершается ремонт, совсем скоро артисты вернутся на свою площадку. А пока спектакли Нового Молодёжного можно посетить в отеле Demidov Plaza и в администрации Дзержинского района.