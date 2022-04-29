В Новом Молодёжном театре ко Дню Победы пройдёт читка пьесы о войне для детей и взрослых

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила пройдёт читка пьесы «Бах-бах-бах» (12+) известного драматурга Юлии Поспеловой. Историю суровой военной действительности Великой Отечественной войны актёры театра представят не только для взрослым, но и для детям.

Главные герои истории — животные, которые сталкиваются с войной. Пьеса Юлии Поспеловой, говорят в театре, — это откровенный и честный разговор с детьми на очень взрослую и серьёзную тему. Для режиссёра Дарьи Шаховой это уже 63-я читка, которую она готовит. Добавим, что Дарья известна зрителям по детскому спектаклю «Щелкунчик» (6+).

По словам Дарьи, жанр публичных читок весьма специфичен в театральной практике. Читка пьесы «Бах-бах-бах» будет отличаться от классического варианта. Во время неё, помимо знакомства с автором и героями постановки, будет присутствовать музыка, шумовые эффекты, мизансцены и спецэффекты.

«В работе над постановкой читки “Бах-бах-бах” мы обращаемся не только к прочтению пьесы по ролям, но ещё задаём стиль и атмосферу будущего спектакля. Это я называю “спецэффектами”. Читка — это своеобразная часть репетиционного процесса, через который проходит каждая постановочная команда. Мы стараемся сделать так, чтобы у каждого зрителя в воображении родился свой спектакль», — говорит режиссёр Дарья Шахова.

Подглядеть за творческим процессом на сцене можно будет 4 мая в 15:00 и 18:00. Билеты можно приобрести на сайте театра.