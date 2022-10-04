В Новом Молодёжном театре готовят премьеру о жизни ребёнка в советском спецлагере

В эти выходные в Новом Молодёжном театре творческая команда из Санкт-Петербурга вместе с тагильскими актёрами представит зрителям спектакль для семейного просмотра «Сахарный ребёнок» (6+). Постановка расскажет непростую историю жизни ребёнка в конце 30-х и начале 40-х годов прошлого века в Советском Союзе. Спектакль поставлен по повести современного писателя Ольги Громовой, а сама история основана на реальной биографии советской девочки Стеллы Нудольской.

Жизнь пятилетней Эли меняется после того, как её отца объявляют «врагом народа», а их с матерью отправляют в специальный лагерь в Киргизии. Главная героиня из мира маленького ребёнка попадает в реалии лагерной жизни. Спектакль расскажет, как мама девочки превращает тяготы и лишения в калейдоскоп неожиданных и увлекательных историй из мировой литературы, религии, музыки и мифологии.

«Это камерный откровенный диалог со зрителем о самых серьёзных вещах на языке, понятном и доступном детям. Сказка из прошлой жизни “Сахарный ребёнок” — это уникальная возможность для детей и их родителей безопасно и бережно, через художественные образы и актёрскую игру получить опыт переживания самых главных чувств личности — чувства собственного достоинства и личной свободы», — говорит руководитель литературно-драматургической части театра Дарья Шахова.

Над спектаклем работала команда из Санкт-Петербурга: режиссёр-постановщик Ринат Кияков, режиссёр предметного театра Роман Бокланов, художник-постановщик Анастасия Копылова.

Премьерные показы состоятся 8 октября в 14:00 и 17:00 в администрации Дзержинского района. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Напомним, сейчас здание Молодёжного театра закрыто на реконструкцию. На время ремонта здания творческая команда продолжает работу на выездах в Нижнем Тагиле и за его пределами. Сейчас спектакли театра можно увидеть во Дворце молодёжи, ДК «Юбилейный», музее истории УВЗ, отеле Demidov Plaza.