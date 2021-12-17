В новогодние праздники в Нижнем Тагиле ограничат время продажи алкоголя

В Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя в местах массового скопления людей в новогодние и рождественские праздники. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в разных районах города.

На Вагонке с 25 по 30 декабря 2021 года с 15:30 до 19:00 и с 2 по 7 января 2022 года с 15:30 до 19:00. Запрет распространяется на следующие участки: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей.

Также продажу алкогольной продукции ограничат в центре города 26 декабря с 16:00 до 20:00 на проспекте Мира, улицах Горошникова, Пархоменко, Карла Маркса.