В новогодние праздники от Нижнего Тагила до Екатеринбурга «Ласточки» будут курсировать по изменённому расписанию

В новогодние праздники изменится график курсирования «Ласточек» от Нижнего Тагила до Екатеринбурга. Актуальные дни отправления электропоездов: № 7062 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 07:27) будет курсировать ежедневно с 1 по 8 января, 31 декабря и 9 января рейс отменён. Маршрут № 7067 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен с 1 по 7 января, отменён 8 января.

Кроме того, в праздничные дни с 30 декабря по 8 января на самых востребованных рейсах «Ласточек» по тагильскому направлению будут курсировать удлинённые составы из 10 вагонов. В новогодние выходные изменяется порядок работы пригородных поездов: № 6465 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отправление в 10:32) назначен с 31 декабря по 8 января; № 6471 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отправление в 19:39) назначен с 31 декабря по 8 января.

Для того чтобы не ошибиться в выборе даты отправления электропоезда, советуем проверять расписание перед каждой поездкой. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте компании. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки.