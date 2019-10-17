В Новгороде СК возбудил дело по факту изнасилования журналистки главным редактором муниципальной газеты

СК Великого Новгорода возбудил уголовное дело по факту изнасилования журналистки портала «Новгород.ру» Алины Щегловой, при этом сам инцидент произошёл ещё в ночь на 28 сентября.

О произошедшем с ней Щеглова написала в своём Facebook, после того как следователи приняли решение продлить доследственную проверку по её заявлению и в очередной раз отказались возбуждать дело.

На своей стене женщина рассказала, что главный редактор местной муниципальной газеты «Новгород» Михаил Боголюбов изнасиловал её после вечеринки в редакции. Девушка рассказала «Медузе», что вечером 27 сентября она вместе с коллегами находилась в редакции муниципальной газеты после вручения наград регионального конкурса «Феникс». В районе 23:00 большинство журналистов стали расходиться. Последними в редакции оставались Щеглова и Боголюбов. Коллеги были знакомы много лет — Боголюбов был другом детства супруга женщины. Поскольку им было по пути, они решили вызвать такси и поехать вместе по домам.

По словам женщины, когда журналисты покидали редакцию, она надела пальто и осталась ждать такси в кабинете редакции. Потом её начало мутить, она отключилась. Придя в себя, журналистка обнаружила, что её платье разорвано, а Боголюбов насилует её.

«Изнасилование случилось в редакции муниципальной газеты. По его версии, всё было добровольно. Но я слишком брезглива, чтобы соглашаться на секс с не самым приятным мне человеком в грязном, маленьком и вонючем туалете редакции. Не было никакой добровольности. Я не соглашалась на то, чтобы он разорвал мне платье. Я не могла дать согласие на то, чтобы он поднимал меня за волосы с пола этого туалета и тащил меня в кабинет редакции. Когда он прекратил меня удерживать, я выбежала на улицу босиком», — описывала события той ночи Щеглова в своём посте в Facebook.

На следующий день женщина отправилась в больницу, чтобы зафиксировать все травмы. Сотрудники больницы обратились в полицию. В тот же вечер потерпевшей стала звонить жена Боголюбова, которая является действующим полковником полиции: она просила замять дело и забрать заявление. Сам Боголюбов отправил Щегловой СМС-сообщение такого содержания (скриншот есть в распоряжении «Медузы»):

«Алина, я знаю, ты никогда не простишь меня, я никогда не прощу себе этого. Единственное, при всём этом я никогда не посмел бы унизить тебя просто от хотения. Не тот я. Неадекватное состояние не прощение, я понимаю. Но эта мерзость случилась… просто как ты ответила мне согласием на вот… это продолжение по пьяни. Лучше бы убила. Прошу только об одном: не ломать друг другу жизни продолжением. Я потерял друга, я потерял себя, уважение к себе самому. Со всей этой мерзотности. Это правда. Я полный и гнусный мудак, я знаю. И накажу я себя сам. Жёстко».

15 октября издание «Новгород.ру» опубликовало заявление в поддержку Алины Щегловой. Её коллеги также боятся, что дело может быть замято.