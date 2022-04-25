В Нижний Тагил завезли первую партию детской вакцины от COVID-19 

В Нижний Тагил поступила первая партия детской вакцины «Спутник М» против коронавирусной инфекции. Сделать прививку могут дети старше 12 лет в двух городских поликлиниках Детской горбольницы: на Окунева, 32 и на Карла Маркса, 36.

«Для хранения и транспортировки препарата требуется специальное оборудование, которое размещается только в стенах медучреждений, потому в школах вакцинацию проводить запрещено. Детей, чьи родители дали согласие на вакцинацию, приглашают в назначенное время в одну из двух указанных поликлиник города», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Детской городской больницы.

Вакцина «Спутник М» является двухкомпонентной. Она вводится подросткам внутримышечно с интервалом в три недели.