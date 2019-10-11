В Нижний Тагил зашла компания ПРИЦЕПЫ УРАЛА

Компания ПРИЦЕПЫ УРАЛА хорошо знакома жителям всей Свердловской области — она существует в Екатеринбурге уже более 5 лет. Именно здесь все жители Урала, ХМАО и других регионов покупают легковые прицепы, фаркопы, багажники и боксы. Тагильчане — самые частые клиенты компании, поэтому в 2019 году было решено открыть магазин именно в Нижнем Тагиле. Уже 1 октября магазин ПРИЦЕПЫ УРАЛА открыл свои двери по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 20, офис 9.

Принципы нашей работы в Нижнем Тагиле, как всегда, ориентированы только на наших клиентов.

Цены. Они те же, что и в Екатеринбурге. А если учесть, что фирма ПРИЦЕПЫ УРАЛА является прямым дилером крупнейших производителей, то на покупке в Нижнем Тагиле можно даже сэкономить!

Полноценный ассортимент. Вам теперь не обязательно ехать в Екатеринбург, чтобы было из чего выбрать, — здесь есть всё! Уже сейчас на площадке с прицепами более 40 готовых к продаже моделей с ПТС, склад укомплектован фаркопами и багажниками на разные автомобили, а также автомобильными боксами в разных размерах. Прицепы таких марок, как «Трейлер», «Бэст», «Викинг», «Кремень», ССТ. Фаркопы «Лидер-Плюс», Bosal, Imiola, Baltex. Багажники Lux, «Атлант». Боксы Koffer, «Атлант». Комплектующие для прицепов Al-Ko — всё это теперь можно посмотреть, потрогать и купить, не выезжая из Нижнего Тагила.

График работы. Чтобы быть максимально доступным для покупателей, магазин ПРИЦЕПЫ УРАЛА работает в Нижнем Тагиле 6 дней в неделю (в субботу с 10:00 до 14:00). Оплата любым удобным способом. Компания работает и с юридическими лицами.

Установка фаркопов и багажников. Данная услуга, конечно же, доступна теперь и в Нижнем Тагиле.

Если у Вас остались вопросы — звоните или приезжайте. Будем очень рады!

Официальный сайт компании ПРИЦЕПЫ УРАЛА: http://pricep-ekb.ru/

Тел.: 8 (3435) 42-46-47

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