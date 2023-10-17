В Нижний Тагил возвращается большой хоккей

В этом сезоне Нижний Тагил на первенстве Свердловской области по хоккею среди взрослых команд будет представлять клуб «Кристалл» (СШОР «Юпитер»). По информации АН «Между строк», костяком команды будут участники Нижнетагильской любительской хоккейной лиги. Соперниками тагильчан станут: «Авто» (Верхняя Пышма), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «СКА» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя Салда), ХК «Серов», «Энергия» (п. Рефтинский).

Дата начала сезона ещё не определена. Домашние матчи команда будет проводить в ФОК «Президентский».

Напомним, что в прошлом сезоне команда тагильской СШ «Спутник» заняла предпоследнее шестое место, набрав в 12 играх всего 7 очков. А в сезоне 2021/2022 команда «Лесоруб», представляющая Нижний Тагил, и вовсе досрочно снялась с турнира.